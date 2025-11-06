Netflix-Hit «KPop Demon Hunters» bekommt einen zweiten Teil

Jetzt soll der Erfolg wiederholt werden: Netflix und Sony haben die Pläne zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch einem Bericht des Branchendienstes «Varietey» zufolge soll sich eine Fortsetzung bereits in der Entwicklung befinden. Fans des Films müssen sich jedoch gedulden, denn «KPop Demon Hunters 2» soll erst 2029 veröffentlicht werden.