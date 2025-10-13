Netflix-Hitserie «Bridgerton»: Starttermin für Staffel vier steht fest

Der Megaerfolg «Bridgerton» kehrt Ende Januar zurück. Das Startdatum hat der Streamingdienst Netflix am Montag unter anderem per Ankündigungsvideo bekannt gegeben. Demnach wird die Staffel wieder zweigeteilt erscheinen. Teil eins startet am 29. Januar, weniger als einen Monat später, am 26. Februar, gibt es dann den zweiten und finalen Teil der Season auf Netflix. Insgesamt besteht Staffel vier aus acht Episoden.