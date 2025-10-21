Netflix: Michael Fassbender wird zum Kennedy-Patriarchen

Von den Anfängen bis zur Macht

Die erste Staffel spielt in den 1930er–Jahren und schildert den unwahrscheinlichen Aufstieg von Joe und Rose Kennedy (1890–1995) sowie ihren neun Kindern. Im Mittelpunkt steht der rebellische zweite Sohn mit dem Spitznamen Jack, der später als John F. Kennedy (1917–1963) Geschichte schreiben sollte, aber zunächst im Schatten seines älteren Bruders steht. Die Serie verspricht einen intimen Blick hinter die Kulissen: «Kennedy enthüllt die privaten Leben, Liebesbeziehungen, Rivalitäten und Tragödien, die die ikonischste Dynastie der modernen Geschichte formten», heisst es im offiziellen Statement.