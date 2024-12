Netflix-Serie «Asterix & Obelix» kommt 2025

Die Serie heisst demnach ganz offiziell «Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge» und basiert auf dem gleichnamigen Comic–Heft, das in Deutschland der vierte und in Frankreich der siebte Band war. Die erstmals 1964 veröffentlichte Episode war auch die Vorlage für den Zeichentrickfilm «Asterix – Operation Hinkelstein». In der Kurzbeschreibung zum Inhalt heisst es bei Netflix: «Die Römer wollen um jeden Preis das letzte unabhängige Dorf Galliens, das Zuhause von Asterix und Obelix, erobern. Das Geheimnis der kämpferischen Überlegenheit der Gallier ist ein Zaubertrank, aber als der Zaubertrankmeister plötzlich sein Gedächtnis verliert, sind die Dorfbewohner im Kampf gegen die Römer auf sich selbst gestellt.»