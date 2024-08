Netflix-Serie «One Piece»: Katey Sagal ergänzt den Cast

Diese Titel machten sie bekannt

Harelik war mit seinem Auftritt in «Breaking Bad» und «The Big Bang Theory» bereits in zwei Serien–Klassikern zu sehen. Zudem stand er für die Dramedy–Serie «The Rookie» und «Jurassic Park III» (2001) vor der Kamera. Sagal machte sich unter anderem mit ihrem Auftritt in der Sitcom «Eine schrecklich nette Familie» und der Dramaserie «Sons of Anarchy» einen Namen. Daneben arbeitet Sagal als Sängerin und lieh als Synchronsprecherin unter anderem der Figur Leela aus «Futurama» ihre Stimme.