Netflix verlängert Hit-Romanze: Dritte Staffel für «Nobody Wants This»

In einem lustigen Instagram–Clip ist zu sehen, wie Kristen Bell die gute Nachricht ihren Kollegen via Videocall mitteilt. Am Ende erzählt sie die News auch Erin Foster, doch die weiss natürlich längst Bescheid und möchte den Cast gerne selbst informieren. Bell setzt ihr Pokerface auf und behauptet, dass sie ihren Co–Stars noch nichts von den neuen Folgen erzählt habe.