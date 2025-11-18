Neue ARD-Show: Kai Pflaume und Knossi gehen auf «Hochzeitsreise»

Mit «Nur die Liebe zählt» wurde Kai Pflaume (58) bekannt. Nun kehrt der Moderator quasi zu seinen TV–Wurzeln zurück und widmet sich erneut grossen Gefühlen. Gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Jens «Knossi» Kossalla (39) erkundet er in einer neuen ARD–Sendung Hochzeitstraditionen in verschiedenen Ländern. «Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise» ist ab 13. Dezember in der ARD Mediathek zu sehen und ab 23. Dezember im Ersten.