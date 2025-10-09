Neue Doku über sein Lebenswerk: König Charles III. wird persönlich

Bei der Ankündigung des Films am Mittwoch fand Charles persönliche Worte. «Die Natur ist unsere Lebensgrundlage – wir sind ein Teil der Natur. Was wir ihr antun, tun wir uns selbst an», erklärte der König laut dem «People»–Magazin. Diese Sichtweise prägt sein Denken seit Jahrzehnten. «Die meiste Zeit meines Lebens habe ich versucht, Wege zu fördern und zu unterstützen, wie wir mit der Natur zusammenarbeiten können, anstatt gegen sie. Mit anderen Worten: das Gleichgewicht unseres Planeten wiederherzustellen, der unter so grossem Stress steht», so der Brite.