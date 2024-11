Neue Dokumentation ehrt verstorbenen Schauspieler Jan Fedder

Der NDR ehrt mit «Jan Fedder – unvergessen» den verstorbenen Schauspieler Jan Fedder (1955–2019). Wie aus einer Mitteilung des Senders hervorgeht, wird die 90–minütige Dokumentation am Samstag, den 28. Dezember, ab 21:45 Uhr gezeigt. Sowohl Fedders Witwe Marion als auch sein langjähriger Freund Tim Mälzer (53) kommen in dem Film zu Wort und erinnern an den «Grossstadtrevier»–Darsteller. Aber auch viele prominente Kollegen und Kolleginnen, wie Axel Milberg (68), Bettina Tietjen (64) oder Peter Jordan (57), werden in «Jan Fedder – unvergessen» ihre persönlichen Geschichten mit Fedder teilen.