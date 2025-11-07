Neue Fotos zeigen Bruce Willis beim Spaziergang mit Pflegekraft

Neue Fotos von Bruce Willis (70): Der «Stirb langsam»–Star, der sich 2022 aufgrund seines Gesundheitszustandes aus dem Filmgeschäft zurückzog, wurde am Donnerstag bei einem Spaziergang am Strand von Los Angeles gesichtet.
Paparazzi–Fotos, die der britischen «Daily Mail» vorliegen, zeigen Willis an der Hand seiner Pflegekraft und teilweise mit der Hand an einem Geländer. Dem Bericht zufolge unterhielt er sich bei dem Spaziergang angeregt mit seinem Betreuer. Auf den Aufnahmen trägt Willis eine graue Khakihose, ein legeres dunkles T–Shirt und eine Kappe sowie eine dunkle Sonnenbrille.
Die Sichtung erfolgt nur einen Tag nach einem Benefiz–Event in New York City, das zu Ehren von Bruce Willis stattfand. Seine Ex–Ehefrau Demi Moore (62) war vor Ort, während der Schauspieler selbst nicht bei der Veranstaltung dabei war. Die Familie des Schauspielers gab 2023 bekannt, dass bei ihm Frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde und er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehe.
Bruce Willis lebt getrennt von seiner Familie
Kürzlich gab Ehefrau Emma Heming–Willis (47) bekannt, dass Bruce Willis nicht mehr im selben Haus wie sie und die gemeinsamen Töchter lebt, sondern in einem separaten Haus in der Nähe, wo ein Pflegeteam rund um die Uhr für ihn sorgt. Eine schwierige Entscheidung, aber die richtige, wie sie der «Sunday Times» sagte: «Unter all dem Schmerz und Unbehagen war es die richtige Entscheidung – für ihn, für unsere Mädchen, für mich. Endlich konnte ich wieder seine Ehefrau sein. Und das ist ein Geschenk.»
Besonders wichtig ist jetzt auch der enge Familienzusammenhalt – und den beweist die Patchworkfamilie Heming–Moore–Willis immer wieder. Mit Emma Heming–Willis hat Bruce Willis die Töchter Mabel (13) und Evelyn (11). Aus seiner Ehe mit Demi Moore stammen zudem die Töchter Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (31).