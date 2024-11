Neue Fotos zeigen Lady Louise Windsor beim Feiern mit ihrem Freund

Er soll ihre Eltern schon kennengelernt haben

Die beiden sollen bereits seit einiger Zeit ein Paar sein und da Silva–Clamp soll auch Lady Louises Eltern, Prinz Edward und Herzogin Sophie (59), schon kennengelernt haben. Beide sollen durch ihre Leidenschaft für Amateurtheater verbunden sein. Denn wie «Hello!» weiter in Erfahrung gebracht haben will, sollen sie gemeinsam in einer Produktion namens «Dragon Fever» im Byre Theatre der Universität aufgetreten sein. Da Silva–Clamp wurde 2004 in London geboren und soll die Melbourne Grammar School in Australien besucht haben und neben dem Studium in einer Eisdiele in St. Andrews jobben.