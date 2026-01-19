Neue «Hijack»-Staffel: Das würde Idris Elba bei einer Entführung tun

Zweite Staffel von «Hijack» hätte es beinahe nie gegeben

Zwar beschreibt sich Elba selbst als ruhigen Menschen, der nicht zur Panik neigt – doch als Verhandler sei er definitiv nicht so talentiert wie sein Alter Ego auf dem Bildschirm. In der zweiten Staffel von «Hijack» (seit 14. Januar bei Apple TV) verschlägt es Sam Nelson nach Berlin. Nachdem er in Staffel eins eine Flugzeugentführung überstand, findet er sich nun in einer U–Bahn wieder – erneut in einer explosiven Geiselsituation. Wie gewohnt ist nichts so, wie es zunächst scheint, und Nelson gerät einmal mehr in eine gefährliche Lage.