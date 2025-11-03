Neue Konzertreihe: Nino de Angelo singt 2026 unter freiem Himmel

Tour startet nächstes Jahr

Der Sänger wird auch seine ikonischen Songs singen. Von «Jenseits bis Eden» bis zu aktuellen Stücken ist für jeden Fan etwas dabei. Das Lied «Tornerò», welches er gemeinsam mit Giovanni Zarrella (47) auf seiner Show gesungen hat, darf ebenfalls nicht fehlen. Das Set soll «Vergangenheit und Gegenwart musikalisch verbinden».