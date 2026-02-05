Neue Musik und Tourneen: Das planen die Ex-One-Direction-Stars 2026

Live wird Styles den Track und das übrige neue Songmaterial ab März vorstellen. Sein Tour führt ihn in Städte wie Amsterdam, London und São Paulo, wo er jeweils an mehreren Abenden auf der Bühne steht. Auch eine 30 Konzerte umfassende Residenz im Madison Square Garden in New York City ist geplant. Mit dieser stellte er bereits im Vorfeld einen Rekord auf: Noch nie gab es so viele Registrierungen für den Ticketvorverkauf einer Residenz.