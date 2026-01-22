Neue Petition: Hollywoodstars sagen der KI offiziell den Kampf an

Prominente aus allen Bereichen dabei

Die Liste der Unterstützer der Petition liest sich wie ein Who's Who der Unterhaltungsbranche. Neben den Schauspielern, zu denen unter anderem auch Kristen Bell, Michele Mulroney, Olivia Munn und Sean Astin zählen, haben auch Musikgrössen wie Cyndi Lauper, Questlove, LeAnn Rimes und Bands wie R.E.M., OneRepublic und MGMT ihre Namen unter die Kampagne gesetzt. Aus der Literaturszene schlossen sich die Autoren George Saunders, Jodi Picoult und Jonathan Franzen an.