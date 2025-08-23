Neue Primetime-Show mit Stefan Raab und Elton?

Wie «Bild» erfahren haben will, soll das TV–Duo nun wieder zusammenkommen. Demnach planen Stefan Raab und Elton angeblich eine gemeinsame RTL–Quiz–Show für die Primetime, die im Spätherbst diesen Jahres starten soll. Offiziell könnte die Nachricht noch heute von Raab in der RTL–Live–Show «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu» bestätigt werden.