Neue Staffel «And Just Like That...»: So kommt Carrie zurück

Kim Cattralls (68) Figur Samantha, die in der Originalserie «Sex and the City» noch mit Carrie, Charlotte und Miranda um die Häuser zog, kehrte in einem kleinen Cameo–Auftritt im Finale von Staffel zwei zurück. Samantha wollte Carrie bei ihrer Abschiedsparty in ihrer alten Wohnung überraschen, wurde dann aber vom Nebel in London zurückgehalten. Vergangenen Sommer hatte Cattrall dann alle Hoffnungen auf ein Comeback zerschlagen. Ein Fan hatte gefragt, ob sie in der dritten Staffel von «And Just Like That...» dabei sein werde, woraufhin sie auf X schrieb: «Oh, das ist so nett, aber das bin ich nicht.»