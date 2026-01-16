Neue Staffel von «Reality Queens»: Diese Promis treten an

«Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel» kehrt in wenigen Wochen auf die Bildschirme zurück. Ab dem 9. Februar bekommt das RTL+–Format, das es 2024 erstmals zu sehen gab, eine zweite Staffel. «Härter, konfliktreicher und emotionaler», soll es laut RTL werden. Welche Reality–Kandidatinnen für den Streamingdienst und ein Preisgeld von bis zu 50.000 in die Wildnis verfrachtet werden, wurde jetzt veröffentlicht.