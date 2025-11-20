Neue Wachsfigur in Paris: Prinzessin Diana im legendären «Rachekleid»

Mit dem hautengen, kurzen Off–Shoulder–Kleid ganz in Schwarz hatte sich Diana im Jahr 1994 in Szene gesetzt. Es zeigte für die Royals verhältnismässig viel Haut und sie trug dazu ein Perlen–Collier, passende Ohrringe sowie eine schwarze Clutch. Während Diana in dem atemberaubenden schwarzen Kleid strahlte, sass ihr Ex–Mann, der damalige Prinz Charles (77), an diesem Tag in einem anderen Teil Londons vor laufenden TV–Kameras. Er gestand der Nation seine Affäre mit Camilla Parker–Bowles, der heutigen Königin Camilla (78). Was eine Demütigung für Diana hätte werden können, verwandelte sie in einen ihrer wohl grössten Triumphe.