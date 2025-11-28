Neuer Bremen-«Tatort»: Nina Hagens Sohn Otis gibt Schauspieldebüt

Wenn am 25. Januar 2026 der neue Bremen–«Tatort» ab 20:15 Uhr im Ersten über die Bildschirme flimmert, feiert ein prominenter Spross seine Premiere als Schauspieler: Otis Hagen Chevalier (geb. 1990), der Sohn von Punk–Legende Nina Hagen (70) und Bruder von Cosma Shiva Hagen (44), stand erstmals für eine Fernsehproduktion vor der Kamera. In der Episode «Wenn man nur einen retten könnte» übernimmt er die Rolle des Zasta.