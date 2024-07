Neuer Erfolg: «Deadpool & Wolverine» spielt halbe Milliarde Dollar ein

An seinem ersten Wochenende eroberte «Deadpool & Wolverine» bereits sowohl in den USA als auch weltweit die Nummer eins der Kinocharts. Zunächst wurde berichtet, dass der Film in seinem Heimatmarkt 205 Millionen US–Dollar einspielte, global 438,3 Millionen. Disney erhöhte die Schätzungen von Sonntag noch einmal am Montag und brachte das Gesamtergebnis des Eröffnungswochenendes auf 444,1 Millionen Dollar. Das weltweite Startergebnis überholte damit «Avatar: The Way of Water» von 2022 mit 439 Millionen Dollar. «Das ist irgendwie schwer zu verarbeiten», erklärte «Deadpool»–Darsteller Ryan Reynolds in einer Instagram–Story. «Aber danke an alle, die sich den Film am Wochenende angesehen haben.»