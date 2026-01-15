Neuer Film: Nicola Peltz wird zur «Prima»-Ballerina

Seit dem Jahr 2022 ist Peltz mit Brooklyn Beckham (26) verheiratet. In den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche Spekulationen und Berichte über eine angebliche Fehde des Paares mit Peltz' Schwiegereltern David (50) und Victoria Beckham (51) gegeben. Schon im Rahmen der Hochzeit gab es Spekulationen, dass der Familiensegen schief hängen könnte. Erst kürzlich war von britischen Medien übereinstimmend berichtet worden, dass Brooklyn seinen Eltern angeblich ein Schreiben seiner Anwälte zukommen hat lassen. Sämtliche Kommunikation solle es demzufolge künftig ausschliesslich über die Rechtsbeistände geben.