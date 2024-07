Neuer Job? Nicole Scherzinger soll in Netflix-Talentshow mitmachen

«Nicole ist ein grosser Coup für Netflix»

In Scherzingers Reality–Serie werden demnach 50 Kandidaten mit der Aufgabe betraut, zusammenzuarbeiten und eine Gruppe zu bilden – ohne sich jemals persönlich gegenüberzustehen. Cowells Netflix–Projekt heisst «The Midas Touch». Die Resonanz auf die Castings soll allerdings so verhalten sein, dass die ersten beiden Termine abgesagt werden mussten. Mehr Erfolg erhofft sich Netflix nun angeblich von Nicole Scherzinger. Ein Insider sagte der «Sun»: «Nicole ist ein grosser Coup für Netflix, da sie in der Vergangenheit bei so vielen Talentshows in Grossbritannien und den USA aufgetreten ist und daher ein Synonym für das Genre ist. Das zeigt, wie ernst es den Chefs des Streamers ist, mit den grossen Sendern zu konkurrieren.»