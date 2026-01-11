Neuer Kandidat für «Let's Dance»: Rapper Milano ist dabei

Das sind die weiteren Kandidaten

Am Samstag hatte RTL bereits offiziell gemacht, dass Ross Antony ebenfalls bei der 19. Staffel von «Let‹s Dance» dabei sein wird. Für den Sänger geht mit der Teilnahme ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, wie er erklärte. Neben Milano und Ross Antony werden auch Ex–«Germany›s next Topmodel»–Kandidatin Betty Taube und Content–Creator Willi Whey bei der neuen Staffel mit dabei sein. Er wolle in der Tanzshow seine Komfortzone verlassen, wie der Influencer in seinem Vorstellungsvideo erklärte. «Man kennt mich von Instagram, TikTok und der ein oder anderen Outdoor–Serie», lässt der 31–Jährige die «Let's Dance»–Fans zudem wissen.