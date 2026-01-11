Neuer Kandidat für «Let's Dance»: Rapper Milano ist dabei

Rapper Milano (27) schwingt das Tanzbein: Der aus Frankreich stammende Musikstar steht als nächster Kandidat der RTL–Tanzshow «Let's Dance» fest. Auf Instagram gab der 27–Jährige eine erste Einschätzung dazu ab, was auf ihn zukommt. Er freue sich «riesig auf diese Reise», erklärte Milano, der bürgerlich Milane Baybah heisst. Er fügte hinzu: «Ich liebe es, mich selbst zu überraschen» und wollte schon lange etwas machen, bei dem er «ganz von vorne neu anfange».
Weiter verspricht der Rapper, mit «ganz viel Herz und Ehrgeiz» in die TV–Show zu gehen. Er habe «nicht so viel Tanzerfahrung, eher ein gutes Gefühl für Musik». Das mache «Let's Dance» für ihn zu einem echten Abenteuer. Respekt habe er vor der Technik und dem Moment, in dem es ernst wird. Bei der Live–Performance und Bewertung «kannst du dich nicht verstecken». Genau das mache es besonders, so Milano: «Ich gebe mein Bestes.»
Das sind die weiteren Kandidaten
Am Samstag hatte RTL bereits offiziell gemacht, dass Ross Antony ebenfalls bei der 19. Staffel von «Let‹s Dance» dabei sein wird. Für den Sänger geht mit der Teilnahme ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, wie er erklärte. Neben Milano und Ross Antony werden auch Ex–«Germany›s next Topmodel»–Kandidatin Betty Taube und Content–Creator Willi Whey bei der neuen Staffel mit dabei sein. Er wolle in der Tanzshow seine Komfortzone verlassen, wie der Influencer in seinem Vorstellungsvideo erklärte. «Man kennt mich von Instagram, TikTok und der ein oder anderen Outdoor–Serie», lässt der 31–Jährige die «Let's Dance»–Fans zudem wissen.
«Ninja Warrior»–Sportler Joel Mattli und Tokio–Hotel–Schlagzeuger Gustav Schäfer wurden ebenfalls bereits als diesjährige «Let's Dance»–Kandidaten bestätigt. Zuvor verkündete RTL die Influencerin Vanessa Borck, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, No–Angels–Sängerin Nadja Benaissa, «GZSZ»–Star Jan Kittmann, Sängerin Anna–Carina Woitschack und Komiker sowie Schauspieler Simon Gosejohann als Mitglieder des Tanzshow–Casts für 2026.
Die vorangegangenen Staffeln der RTL–Show starteten jeweils im Februar. Die 18. Ausgabe von «Let's Dance» konnte Diego Pooth für sich entscheiden. Gemeinsam mit Ekaterina Leonova setzte er sich gegen die prominente Konkurrenz durch.