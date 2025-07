Neuer Kautionsantrag: Sean Combs bietet 50 Millionen Dollar

Sein Anwalt argumentierte in dem Kautionsantrag laut «New York Post», dass die Zustände im Metropolitan Detention Center in Brooklyn gefährlich seien. Er wies demnach zudem darauf hin, dass andere Personen, die wegen ähnlicher Delikte verurteilt wurden, in der Regel vor der Strafmassverkündung freigelassen werden. Möglicherweise sei Sean Combs der einzige Mensch, der derzeit in den Vereinigten Staaten wegen ähnlicher Vergehen in Haft sitzt, so sein Anwalt.