Neuer «Spider-Man»: Jon Bernthal kehrt als Punisher zurück

Schon vier Mal ist Bernthal seit seinem Debüt in der Serie «Daredevil» aus dem Jahr 2016 in die Rolle geschlüpft. Was als Gastauftritt begann, entwickelte sich zu einer eigenständigen Produktion, die Fans zwei Staffeln lang begeisterte. Nachdem Netflix das Marvel–Kapitel 2019 beendete, schien seine Zeit als Frank Castle vorbei. Doch Disney holte den Schauspieler zurück: Erst im März war er in «Daredevil: Born Again» zu sehen, ausserdem plant der Konzern ein eigenes Punisher–Special für 2026.