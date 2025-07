Neuverfilmung des Horror-Klassikers

Neuer Trailer zu Luc Bessons «Dracula»-Verfilmung mit Christoph Waltz

Die nächste Neuverfilmung von Bram Stokers Horror–Klassiker steht in den Startlöchern: Der erste deutsche Trailer zu «Dracula – Die Auferstehung» ist da. In Luc Bessons Adaption schlüpft Christoph Waltz in die Rolle des Vampirjägers.