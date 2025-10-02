Neuer Vermögensrekord: Elon Musk knackt 500-Milliarden-Dollar-Marke

Das Vermögen von Tesla–, SpaceX–, X– und xAI–Chef Elon Musk (54) hat weiter zugelegt. Es stand am Mittwochabend US–Ostküstenzeit kurzzeitig bei 500 Milliarden US–Dollar, wie unter anderem «Forbes» berichtete. Damit ist der ehemalige Trump–Berater der erste Mensch, der in der Wirtschaftsgeschichte diese Vermögensmarke durchbrochen hat. Laut der «Real–Time Billionaires List» von «Forbes» erreichte der reichste Mann des Planeten um 21:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 1. Oktober exakt diese halbe Billion.
Larry Ellison wieder abgeschlagen auf Platz zwei
Der Abstand zu den nachfolgenden Milliardären auf der «Forbes»–Liste wird dabei grösser. Noch im September hatte Oracle–Mitbegründer Larry Ellison (81), die aktuelle Nummer zwei der Superreichen–Liste, für Schlagzeilen gesorgt, als er Musk kurzzeitig überholte und ihm den inoffiziellen Titel als «reichster Mensch der Welt» abjagte.
Jetzt liegt Ellison 150 Milliarden US–Dollar hinter Musk zurück. Musk ist damit auf halbem Weg zum ersten Billionär der bisherigen Menschheits– und Geldgeschichte.
Tesla–Aktie sorgt für Vermögenszuwachs
Seinen jüngsten Vermögenszuwachs verdankt Musk vor allem dem von ihm geführten Autobauer Tesla. Die Aktie der Elektroauto–Firma kletterte am Mittwoch um fast vier Prozent, was das Vermögen des CEOs und Grossaktionärs des Konzerns um geschätzte 9,3 Milliarden US–Dollar anwachsen liess.
Seit Musk im April ankündigte, sich von seiner Rolle als Chef des «Department of Government Efficiency» unter US–Präsident Donald Trump (79) zurückzuziehen, um sich wieder stärker auf Tesla zu konzentrieren, hat sich der Aktienkurs nahezu verdoppelt. Musks zwölfprozentiger Anteil am Unternehmen ist aktuell 191 Milliarden Dollar wert.