Neuer Vierbeiner für Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

«Mit Georges' Ankunft im Haus wächst die Familie. Lilly ist nun nicht mehr allein in Kapstadt, sondern hat einen Bruder, mit dem sie spielen kann», schreibt Bousquet–Cassagne in seinem Instagram–Post. Der französische Geschäftsmann zeigt sich begeistert von dem neuen Familienmitglied: «Er ist schon lebhaft und intelligent und so süss.» Auf den veröffentlichten Fotos sind sowohl Bousquet–Cassagne als auch der ehemalige Formel–1–Pilot mit dem weissen Vierbeiner zu sehen.