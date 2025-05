«Neuer Wind im Alten Land»: TV-Highlight fern von Pilcher-Romantik

Journalistische Spürnase mit Tiefgang

Die Geschichte setzt wieder bei der ehemaligen Star–Journalistin Beke Rieper (Felicitas Woll) an, die nach ihrer Karriere–Bruchlandung in der Grossstadt in ihre alte Heimat an der Elbe zurückgekehrt ist. Während sie für das lokale «Käseblatt» auf Geschichtenjagd geht, deckt sie im zweiten Film einen brisanten Fall auf: Eine Beinahe–Havarie auf der Elbe ruft ihren journalistischen Spürsinn auf den Plan.