Neues Album und Verlobung: Taylor Swifts Jahr der grossen Gefühle

«Taylor wird immer Taylor bleiben»

«Die Fans lieben diesen Mann, und das ist vollkommen logisch», erklärte auch US–Musikjournalist Rob Sheffield (59) Anfang Oktober im Interview mit spot on news. «Er steht ihrer Individualität nicht im Weg. Seien wir ehrlich: Taylor wird immer Taylor bleiben. Niemand wird sie je ändern, schon gar nicht ein Mann.» Weiter erklärte er: «Die Taylor in ihrem Leben ist dieselbe Taylor wie in ihren Songs – sie ist ein emotionaler Vulkan, und man kann nie vorhersagen, wann, wie oder warum sie ausbricht. Aber sie macht es immer faszinierend. Dieser Freund weiss, dass er das nie ändern wird – und allem Anschein nach hat er null Interesse, sie überhaupt zu verändern. Das ist Taylor Swift. Er weiss das. Wir wissen das. Das ist etwas, das es zu feiern gilt. Die Welt wäre ein so langweiliger und trostloser Ort ohne sie.»