Neues «As Ever»-Produkt: Meghan zeigt ihre Kinder beim Shooting

Auch zwei Fotos zeigen das Mutter–Tochter–Duo bei der Arbeit. Auf dem ersten strahlt Meghan ihre Tochter an und hilft ihr dabei, Wasser in eine der Vasen zu giessen. Auf dem zweiten macht es sich Lilibet unter der Tischplatte im Schatten gemütlich. Sie trägt ein helles Kleid, Meghan ist in einer weiten Hemdbluse zu sehen. «Mamas kleine Helfer», schrieb Meghan zu den Aufnahmen. «Ein Blick hinter die Kulissen unseres Shootings für As Ever bei uns zu Hause.»