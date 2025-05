«Neues berufliches Terrain»: So hat man Désirée Nick noch nie gesehen

«So gesehen habe ich jetzt ein völlig neues berufliches Terrain vorzuweisen», erklärt sie im Interview mit spot on news. Das sei auch genau das, was sie in Zukunft machen wolle. «Ich möchte als Schauspielerin in Spielfilmen und Serien meinen Beruf in der Öffentlichkeit ausüben, den ich seit 30 Jahren sowieso schon gemacht habe», so die TV–Ikone. «Aber es wurde sehr erfolgreich verheimlicht, was mein Beruf und damit auch mein Talent ist.»