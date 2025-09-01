Neues Buch enthüllt: Königin Camilla als Jugendliche sexuell belästigt

«[Das] ernste Gespräch, das sie führten, drehte sich darum, dass sie als Schulmädchen Opfer eines versuchten sexuellen Übergriffs geworden war», schreibt Low in dem Buch. Und weiter: «Sie war im Zug nach Paddington – sie war etwa 16, 17 – und ein Typ bewegte seine Hand immer weiter ... ‹An diesem Punkt fragte Johnson, was als Nächstes passiert sei. Sie antwortete: ›Ich habe getan, was meine Mutter mir beigebracht hat. Ich zog meinen Schuh aus und schlug ihm mit dem Absatz auf die Eier.‹ Harri sagte: ›Als sie in Paddington ankamen, war sie so gefasst, dass sie aus dem Zug sprang, einen Uniformierten suchte und sagte: ‹Der Mann hat mich gerade angegriffen›, und er wurde verhaftet.'»