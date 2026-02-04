Neues Haus in Montecito: Zieht es Ellen DeGeneres zurück in die USA?

Ellen DeGeneres (68) und ihre Ehefrau Portia de Rossi (53) haben sich ein neues Haus gekauft – und zwar in den USA. Das Anwesen soll im kalifornischen Montecito liegen. Ziehen die ehemalige Talkshow–Moderatorin und die Schauspielerin zurück in ihre Heimat, nachdem sie vor über einem Jahr die USA verlassen hatten, um in England zu leben?