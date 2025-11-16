«Neues Kapitel» für Sarah Zucker: Die Schlagersängerin ist schwanger

Sarah Zucker (35), die jüngere Schwester von Schlagerstar Ben Zucker (42), ist schwanger. Das hat die Sängerin in den sozialen Medien verkündet. Unter anderem auf Instagram hat die 35–Jährige ein Foto veröffentlicht, das sie mit einem Smiley auf ihrem Babybauch zeigt.
«Und plötzlich wächst da etwas, das alles verändert»
Das Bild macht bereits unmissverständlich klar, dass sie ein Kind erwartet. Mit kurzen aber vielsagenden Zeilen bestätigt sie dazu aber noch einmal: «Ein neues Kapitel beginnt. Und plötzlich wächst da etwas, das alles verändert – im allerschönsten Sinne.»
Viele Fans, Kolleginnen und Kollegen bringen in den Kommentaren ihre Freude über die süsse Nachricht zum Ausdruck – und wünschen der werdenden Mama nur das Beste. «Glückwunsch», schreibt Sänger Ramon Roselly (31) etwa zu einem Herz–Emoji. Auch der offizielle Account der Band Voxxclub und Sängerin Linda Hesse (38) posten einige Herzchen.
Natürlich meldet sich auch Zuckers Bruder Ben zu Wort. Der Sänger, der Onkel wird, zeigt sich ganz entzückt. «Mein Herz... kleine Maus/Schwester», schreibt er neben einer ganzen Reihe an Emojis – von Herzchen bis hin zu gefalteten Händen.
Sarah Zucker war im Jahr 2020 mit ihrem ersten Album «Wo mein Herz ist» durchgestartet. «Ich höre meine Songs oft beim Fahrradfahren und kann es dann kaum glauben, dass das gerade wirklich alles passiert – das macht mich sehr stolz», sagte sie damals der Nachrichtenagentur spot on news. Im Jahr 2018 war sie zum ersten Mal gemeinsam mit Bruder Ben auf der Bühne gestanden. Da habe sie «eine Seite von mir wiederentdeckt, die zwar immer da, aber eben einfach etwas eingeschlafen war. Ich habe dann beschlossen, mich dieser Seite, nämlich der musikalischen, wieder mehr zu widmen.»