Hier zog sie ihre Söhne gross

Neues Leben in Mailand: Barbara Becker hat ihr Haus in Miami verkauft

Schon seit Anfang des Jahres hat Barbara Becker eine Wohnung in Mailand, jetzt hat sie ihre Zelte in Miami endgültig abgebrochen. Die Ex–Frau von Boris Becker hat das Haus verkauft, in dem sie die gemeinsamen Söhne grossgezogen hat.