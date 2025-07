Neues Parfüm von Donald Trump: Wer möchte nach «Erfolg» riechen?

Von Chanel bis Yves Saint Laurent: Legendäre Düfte oftmals günstiger

Aus was der Duft neben sinnbildlicher Stärke und Kultiviertheit genau besteht, ist aktuell nicht bekannt. Inhaltsstoffe der beiden Parfüms werden weder im Shop noch auf Truth Social mitgeteilt. Auch dürfte sich nicht jeder den Erfolg leisten können, denn der hat einen hohen Preis. 249 US–Dollar kosten die beiden Varianten jeweils. Wer gleich zwei Flakons bestellt, kann aber – zumindest derzeit – «100 US–Dollar sparen». Selbst legendäre Düfte wie Yves Saint Laurent Opium, J'Adore von Dior, Chanel No 5 und weitere sind in der Regel bei gleicher oder ähnlicher Flakongrösse günstiger im Handel zu bekommen.