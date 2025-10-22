Neues Quiz mit Stefan Raab und Elton: Die Sendetermine stehen fest

Der Ablauf über vier Runden

Gespielt wird über vier Runden um bis zu 100.000 Euro. Die Kandidaten treten jeweils gegeneinander und gleichzeitig gegen die «angeblich Unzerquizbaren» an. Dabei müssen sich Elton und Raab immer auf eine Antwort einigen. Drei Kandidaten kommen weiter. Im Halbfinale treten dann nur noch zwei Herausforderer an: Der eine Kandidat gegen Elton, der andere gegen Raab. Im Finale muss es der beste Quizzer mit dem Duo gemeinsam aufnehmen.