Neues Ranking: Ist Prinz William der reichste britische Royal?

Sie wohnen in Palästen, werden umfassend bewacht und tragen teure Kleidung. Doch wie reich sind die Mitglieder der britischen Königsfamilie wirklich? Das genaue Vermögen lässt sich nur schwer beziffern, die Finanzen werden nicht umfassend offengelegt. So kritisierte die «Daily Mail» gerade, dass auch mehr als zwei Jahre nach dem Tod von Königin Elizabeth II. (1926–2022) noch immer nicht bekannt gegeben wurde, wer was geerbt hat. Dennoch stellte die britische Zeitung ein kleines Ranking mit dem geschätzten Privatvermögen der Royals auf. Prinz William (42) soll die Nase vor seinem Vater, König Charles III. (76), haben.