Neues Urteil: Menendez-Brüder können auf Bewährung freikommen

Verwandte sagen für sie aus

Richter Michael Jesic sagte der «Washington Post» zufolge: «Ich sage nicht, dass sie freigelassen werden sollten; es liegt nicht an mir, das zu entscheiden.» Er glaube aber, «dass sie in den letzten 35 Jahren genug getan haben, um diese Chance zu bekommen». Erik und Lyle Menendez waren per Livestream zu der Anhörung aus dem Gefängnis in San Diego zugeschaltet. Mehrere Verwandte, ein pensionierter Richter und ein ehemaliger Mitgefangener sagten aus.