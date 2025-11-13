Neues Zuhause: Prinz William zeigt «geschmackvolle» Einrichtung

Ein Detail verrät dabei viel über den Alltag mit Nachwuchs: Plexiglasplatten an den Türen. «Sie erfüllen den brillanten Zweck, das makellose Lackwerk vor schmutzigen Fingern zu schützen», erklärt Lewis. Auch die Art, wie Kunstwerke aufgehängt wurden, sei «smart und schnörkellos». Das Paar habe geschickt eine Balance zwischen Ruhe und leichter Modernität gefunden, indem neutrale Töne wie Elfenbein und Taupe gemischt wurden.