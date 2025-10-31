Neues Zuhause: Sarah Ferguson soll nicht bei Ex-Mann Andrew einziehen

Prinz Andrew, der jüngste Sohn von Queen Elizabeth II. (1926–2022), ist seit Jahren durch seine enge Verbindung mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) in der Kritik. Sarah Ferguson blieb von der Kontroverse nicht verschont. Nachdem ihr einstiger Ehemann den Herzogstitel abgelegt hatte, hat auch sie ihren Titel verloren. Zudem verlor sie ihre Schirmherrschaften bei mehreren Wohltätigkeitsorganisationen und einen TV–Job, nachdem eigene E–Mails an Epstein publik wurden.