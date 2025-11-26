Neuzugang bei «Wednesday»: Eva Green wird zu Tante Ophelia

Eva Green arbeitet regelmässig mit Tim Burton

Eva Green äussert sich in einem Statement begeistert zum Einstieg in die Serie. «Ich freue mich riesig, als Tante Ophelia Teil der wunderbar verdrehten Welt von ‹Wednesday› zu werden», so Green. Weiter zitiert «Tudum»: «Diese Serie spielt in einer so herrlich düsteren und witzigen Welt, dass ich es kaum erwarten kann, der Addams–Familie meinen eigenen Hauch von Verrücktheit zu verleihen.»