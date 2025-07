Neuzugang Fabian Hanis: Diese neue «GZSZ»-Rolle übernimmt er

Auf der Suche nach seinem Vater

Hanis, der an der Filmuniversität Babelsberg studiert und bereits in Serien wie «SOKO Leipzig» oder «Morden im Norden» mitgespielt hat, wird bei «GZSZ» Robin Zielke verkörpern. «Er kommt ursprünglich aus Frankfurt und zieht nach Berlin, um seinen Vater zu suchen», erzählt der Darsteller über die Rolle. Dieser habe ihn kurz vor seiner Geburt im Stich gelassen und Robin will ihm die Meinung sagen. «Doch was er über seinen Vater erfährt und wen er dabei ungeplant kennenlernt, wird den Berliner ‹GZSZ›–Kiez ordentlich aufwühlen», kündigt Hanis an. «Mit Emotionen, schockierenden Enthüllungen und unangenehmen Überraschungen, die für viel Spannung sorgen werden!»