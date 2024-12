New year, new me: So manifestiert man Ziele mit einem Visionboard

Platzieren

Sobald das Werk vollendet ist, platzieren Sie Ihr Visionboard für das neue Jahr an einem Ort, an dem Sie es regelmässig sehen und bestenfalls auch Zeit haben, sich immer wieder damit zu befassen. Der Kühlschrank ist beispielsweise nicht besonders gut geeignet, da der Blick meist nur kurz darauf ruht – im Schlafzimmer oder am Schreibtisch hingegen wäre ein guter Ort. Ihr digitales Visionboard können Sie als Bildschirmhintergrund auf ihrem Laptop oder Handy einrichten. So haben Sie die visuelle Erinnerung an ihre persönlichen und beruflichen Ziele immer klar vor Augen.