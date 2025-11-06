NFL-Profi Marshawn Kneeland stirbt im Alter von 24 Jahren

«Ich bin erschüttert, bestätigen zu müssen, dass mein Klient und liebster Freund Marshawn Kneeland letzte Nacht verstorben ist», sagt der Agent des Sportlers in einem Statement, das von Ian Rapoport vom Sender «NFL Network» veröffentlicht wurde. Er habe Kneelands Karriere vom «hoffnungsvollen Kind mit einem Traum» aus Michigan bis zum «respektierten Profi» begleitet. Jemanden mit so viel Talent und Seele zu verlieren, sei «ein Schmerz, den ich kaum in Worte fassen kann».