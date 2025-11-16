Nicht nur bei Jacken: Olivgrün ist jetzt wieder voll im Trend

Olivgrün war lange die Farbe von Feldjacken und Outdoorhosen. Jetzt meldet sich der Farbton zurück – und das nicht bloss bei Jacken, sondern richtig schick. Modemagazine wie «Vogue» oder «Harper's Bazaar» haben Olivgrün zu einer der führenden Herbst– und Winterfarben des Jahres ernannt. Nachhaltigkeit, Vielseitigkeit und ein Hauch von Boho machen das Grün zur Must–have–Nuance.