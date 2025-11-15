Nicht nur Gurken: Dieses Gemüse schmeckt eingelegt grossartig

Gewürzgurken sind der Klassiker unter den eingelegten Lebensmitteln. Doch die Welt der Essiggemüse ist vielseitig: Fast jedes Gemüse, manches Obst und sogar ungewöhnliche Essensreste wie Kürbis– oder Wassermelonenschalen lassen sich verarbeiten. Sie halten sich dadurch länger und geben jeder Mahlzeit einen besonderen Twist. Hier einige Ideen – von süsssauer bis würzig.