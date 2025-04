Nicht nur Katy Perry: Diese Frauen schiesst Jeff Bezos ins All

Die Spannung steigt: Am 14. April soll gegen 15:30 Uhr deutscher Zeit die erste komplett weibliche Crew ins All starten. Der rund elfminütige Flug ist Teil von Jeff Bezos' (61) Blue Origins «New Shepard»–Programm. Die Rakete mit sechs Frauen an Bord wird in der texanischen Wüste starten und auf eine Höhe von 100 Kilometern steigen. Es wird der erste rein weibliche Raumfahrtflug seit Valentina Tereshkovas (88) Soloflug im Jahr 1963 sein. Zudem könnten einige der Teilnehmerinnen weitere Geschichte schreiben.